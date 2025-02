"We gebruiken een 3D-schaalmodel (schaal 1 op 30) om te zien hoe de golven inwerken op het fort en de geplande verstevigingen", klinkt het bij UGent. De tests helpen om de heropbouw van een golfbreker en een aanlegsteiger beter af te stemmen op de realiteit.

Het COB, gevestigd in het Maritiem Onderzoekscentrum in Oostende, speelt een sleutelrol in dit internationale project. "Onze expertise in kustbescherming wordt hier volop ingezet." De renovatie moet ervoor zorgen dat Fort Boyard vanaf 2028 opnieuw veilig toegankelijk is voor bezoekers.