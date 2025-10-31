De marktkramers voelen zich in de hoek geduwd en spreken van broodroof als ze weg moeten. Al doen de marktplaatsmeesters wat ze kunnen. "Wij moeten rekening houden met evenementen, de veiligheid voor politie en brandweer... het is een puzzel", legt marktplaatsmeester van Oostende Kelly Denecker uit.

Tijdens de kerstmarkt op het Wapenplein en de Groentenmarkt zal de markt ter plaatse blijven, maar wat moeten opschuiven langs de kant.