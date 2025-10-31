Oostendse marktkramers vinden dat ze te vaak moeten verhuizen door evenementen
Oostendse marktkramers vinden dat ze te vaak moeten verhuizen voor hun wekelijkse markt door evenementen. Een van de marktkramers spreekt over zeventien weken per werkjaar dat de markt niet normaal kan doorgaan.
Recent was er vijf weken lang kermis in Oostende en de marktkramers verplaatsten zich dan naar het Mercatordok. Binnenkort komt de Oostendse kerstmarkt naar de centrale stadsmarkten en ook dat zal het marktgebeuren hinderen. "Zeventien weken per jaar moeten wij een andere plek zoeken", zegt Joris Vanderwee, die op de markt staat met snoep.
"Broodroof"
De marktkramers voelen zich in de hoek geduwd en spreken van broodroof als ze weg moeten. Al doen de marktplaatsmeesters wat ze kunnen. "Wij moeten rekening houden met evenementen, de veiligheid voor politie en brandweer... het is een puzzel", legt marktplaatsmeester van Oostende Kelly Denecker uit.
Tijdens de kerstmarkt op het Wapenplein en de Groentenmarkt zal de markt ter plaatse blijven, maar wat moeten opschuiven langs de kant.