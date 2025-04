Justice4Animals, opgericht door Het Blauwe Kruis van de Kust, stelt zich al jaren burgerlijke partij in dossiers van dierenmishandeling in Oostende en de kustregio. Maar na een arrest van het Hof van Cassatie mogen dierenrechtenorganisaties dat enkel nog als ze zelf rechtstreeks benadeeld zijn, bijvoorbeeld wanneer ze het mishandelde dier opvangen.

Een wetsvoorstel om die beperking terug te draaien werd vorige week weggestemd in de Kamercommissie Justitie. “Dat is een gemiste kans. Zo verliezen dieren een belangrijke verdediger in de rechtbank,” zegt voorzitter Gilbert Deley.