Het onderzoek was al een tijdje aan de gang toen de speurders op 18 juni 2019 binnenvielen in het penthouse van de broers in het Europacentrum in Oostende. Peter Marchand was in Brussel tegen de lamp gelopen met een sportzak vol cash geld. Naar aanleiding van huiszoekingen in Oostende, Knokke, Brugge en Jabbeke zijn toen ook zes luxewagens in beslag genomen.