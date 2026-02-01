6°C
Oos­ten­de­naar Pie­ter Mulier wordt cre­a­tief brein van ver­maard mode­huis Versace

Pieter Mulier

Foto: Instagram

De Oostendse ontwerper Pieter Mulier wordt vanaf 1 juli de nieuwe creatief directeur van Versace. Dat heeft het Italiaanse modehuis bekendgemaakt.

Pieter Mulier komt over van het Franse modehuis Alaïa, waar hij vijf jaar artistiek directeur was en vorige week zijn vertrek aankondigde. Mulier was ook jarenlang de rechterhand van ontwerper Raf Simons, die momenteel aan de slag is bij Prada, eigenaar van Versace.

Versace zoekt een nieuw elan na de overname door Prada vorig jaar. Met Mulier zet het merk in op een designer die erin slaagde het nichemerk Alaïa van het Zwitserse concern Richemont nieuw leven in te blazen. Hij scoorde er onder meer met 'Le Teckel', een langwerpige handtas met prijskaartje vanaf 1.950 euro.

Mulier volgt bij Versace Dario Vitale op, die er in december al na negen maanden vertrok.

