De politie van Oostende kreeg op een maandagavond in mei een melding van een man die vermoedelijk met een mes stond te zwaaien aan een hotel in de Hofstraat. Ter plaatse ontdekte de politie een brand in een appartementsgebouw op de hoek van de Boekareststraat en de Hofstraat.

Een viertal bewoners werd snel in veiligheid gebracht, waardoor er geen gewonden vielen. Door de brand zijn de twee benedenverdiepingen van het pand onbewoonbaar verklaard.