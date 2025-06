In de schaduw van de Sint-Petrus en Pauluskerk in Oostende zorgen de vier parkeerplaatsen voor elektrische wagens voor verwarring. Je kan er je auto vier uur opladen, maar je moet daarvoor ook parkeergeld betalen én je parkeerschijf leggen.

Oostende heeft er wel een goede reden voor, zegt ze zelf: "We willen vermijden dat een wagen heel lang op die plaats blijft staan waardoor andere mensen niet de kans krijgen om te laden. Op dit moment kan je in Oostende je parkeertarief onbeperkt verlengen. Daarom hebben we er dus voor moeten kiezen om ook de blauwe schijf in te voeren als controlemiddel", vertelt schepen Judith Ooms.