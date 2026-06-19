Concreet voorziet de stad de komende jaren onder meer een pickleballveld in Stene, een Ninja Warrior-parcours in Mariakerke en een urban sportszone in sportpark De Schorre. Ook de mobiele pumptrack (golvend parcours voor BMX’ers, skaters en steppers) die nu al door de verschillende wijken reist, is een onderdeel van het masterplan. Daarnaast onderzoekt de stad opportuniteiten voor openwaterzwemmen, een beweegparcours, calisthenicsinstallaties en andere innovatieve sportvormen.