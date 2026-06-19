Stad Oostende heeft het nieuwe masterplan ‘Ongebonden sporten’ goedgekeurd. Ze wil de komende jaren meer inwoners aanzetten om te bewegen in hun eigen buurt.
Het masterplan zet in op een evenwichtige spreiding van kwalitatieve, laagdrempelige sportvoorzieningen, afgestemd op de noden van elke wijk. Charlotte Verkeyn, schepen voor Sport: “Met deze visie wordt ingezet op kwalitatieve sportplekken en open ruimte, zodat inwoners vrij kunnen bewegen, sporten ontdekken en elkaar ontmoeten, als aanvulling op het klassieke aanbod.”
Concrete plannen
Concreet voorziet de stad de komende jaren onder meer een pickleballveld in Stene, een Ninja Warrior-parcours in Mariakerke en een urban sportszone in sportpark De Schorre. Ook de mobiele pumptrack (golvend parcours voor BMX’ers, skaters en steppers) die nu al door de verschillende wijken reist, is een onderdeel van het masterplan. Daarnaast onderzoekt de stad opportuniteiten voor openwaterzwemmen, een beweegparcours, calisthenicsinstallaties en andere innovatieve sportvormen.