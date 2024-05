In totaal zijn er maar liefst 150 schepen te zien, van driemasters tot kleinere sloepen. Vaak stammen ze af van de 15e tot 18e eeuw, wat de ervaring des te unieker maakt. Een bijzonder exemplaar is de El Galeón: een replica van een 17e-eeuws Spaans galjoen, dat een centrale rol speelde in de handels- en culturele routes naar Indië. Er worden daarnaast rondleidingen en lezingen gegeven. Denk daarbij aan een demonstratie visfileren of een expo over het 300-jarig bestaan van de Oostendse Compagnie.

Ook voor de kleintjes staat er heel wat op het programma. Zo vertelt auteur Doris Klausing speciaal voor gelegenheid een kinderverhaal aan boord van de Hydrograaf. Voor muziekliefhebbers zijn dan weer gratis optredens. Dit jaar worden maar liefst 25 groepen verwelkomd.