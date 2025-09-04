Recente controles brachten in sommige mini-markets fraude, witwaspraktijken en illegale handel aan het licht. Grote supermarktketens en franchisenemers vallen buiten de nieuwe regeling, omdat zij al onderworpen zijn aan strikte controles.

Wanneer een integriteitsonderzoek ernstige aanwijzingen oplevert van misbruik of criminele activiteiten, kan de stad een vergunning weigeren, schorsen of intrekken.