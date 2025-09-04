De stad Oostende gaat strenger toezien op handelszaken. Nieuwe en bestaande uitbaters van onder meer mini-markets, dagbladhandels en kapperszaken moeten voortaan een uitbatingsvergunning aanvragen. Voor mini-markets komt daar nog een integriteitsonderzoek bovenop om fraude en illegale praktijken tegen te gaan.
Met de maatregelen wil de stad zowel de leefbaarheid in de wijken als de economische uitstraling versterken. “Illegale praktijken bedreigen de veiligheid in onze buurten en benadelen ondernemers die wél correct werken," zegt schepen van Economie Charlotte Verkeyn. "Met dit beleid pakken we de problemen aan waar ze zich voordoen. Zo houden we wijken veilig en leefbaar, en geven we lokale handel de steun die ze verdient.”
Niet voor grote supermarktketens
Recente controles brachten in sommige mini-markets fraude, witwaspraktijken en illegale handel aan het licht. Grote supermarktketens en franchisenemers vallen buiten de nieuwe regeling, omdat zij al onderworpen zijn aan strikte controles.
Wanneer een integriteitsonderzoek ernstige aanwijzingen oplevert van misbruik of criminele activiteiten, kan de stad een vergunning weigeren, schorsen of intrekken.