Joyce verbleef in de zomer van 1926 ruim vijf weken in Oostende, samen met zijn vrouw Nora en dochter Lucia. Het gezin logeerde in het toenmalige Hôtel de l’Océan. Die vakantie vormt vandaag nog altijd een inspiratiebron voor liefhebbers van de wereldberoemde auteur van Ulysses.

"Exact honderd jaar na zijn verblijf in Oostende willen we dat op een gepaste manier vieren", zegt curator Koen Peeters namens De Portiers van de Oceaan. "Bloomsday is een literair feest, maar vooral ook een feest voor iedereen."