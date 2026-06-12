Ook Oostende heeft Bloomsday gevierd, de internationale feestdag voor de Ierse schrijver James Joyce. Dit jaar kreeg de viering een extra feestelijk karakter, want het is precies honderd jaar geleden dat Joyce met zijn gezin een zomer lang in Oostende verbleef.
De vereniging De Portiers van de Oceaan organiseerde in Oostende al voor de vijfde keer een Bloomsday-programma. Daarmee herdenken ze niet alleen het werk van James Joyce, maar ook zijn bijzondere band met Oostende.
Joyce verbleef in de zomer van 1926 ruim vijf weken in Oostende, samen met zijn vrouw Nora en dochter Lucia. Het gezin logeerde in het toenmalige Hôtel de l’Océan. Die vakantie vormt vandaag nog altijd een inspiratiebron voor liefhebbers van de wereldberoemde auteur van Ulysses.
"Exact honderd jaar na zijn verblijf in Oostende willen we dat op een gepaste manier vieren", zegt curator Koen Peeters namens De Portiers van de Oceaan. "Bloomsday is een literair feest, maar vooral ook een feest voor iedereen."
Stadswandeling
Bloomsday is in Oostende herdacht met een feestelijke stadswandeling. Look-alikes van James, Nora en Lucia Joyce werden er ontvangen door burgemeester John Crombez en de Ierse ambassadeur. Onder begeleiding van de Melody Makers trok een optocht door de stad, met onderweg voorlezingen uit het werk van Joyce.
In De Grote Post was er nog een programma met lezingen, poëzie en muziek.
Extra activiteiten
Naast de viering verschijnt ook de nieuwe wandelgids "Bloem in Oostende/26 literaire wandelingen". Die gids bundelt literaire verhalen en wandelroutes door de stad.
In aanloop naar Bloomsday liepen ook al verschillende nevenactiviteiten, waaronder een fototentoonstelling in de Nieuwe Gaanderijen en een expo van de Brusselse kunstenaar Xavier Noiret-Thomé in de nieuwe tentoonstellingsruimte [BU'RO].