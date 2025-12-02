In Oostende geldt nog tot en met 4 januari 2026 een verbod op het bezit en het afsteken van vuurwerk in de openbare ruimte. De maatregel moet gevaarlijke situaties, nachtlawaai en hinder voor dieren vermijden.
Burgemeester John Crombez benadrukt het belang van veiligheid: “Ongecontroleerd vuurwerk is gevaarlijk en veroorzaakt overlast. Meld overtredingen aan de politie zodat we gericht kunnen optreden.” Ook korpschef Hannelore Hochepied wijst op de risico’s: “Vuurwerk leidt nog te vaak tot blessures en incidenten. Het is belangrijk dat iedereen het verbod naleeft.”
GAS-boete
De politie houdt extra toezicht. Overtreders riskeren een GAS-boete tot 250 euro en inbeslagname van het vuurwerk. Schepen van Dierenwelzijn Fabrice Goffin voegt toe: “Vuurwerk kan ernstige stress veroorzaken bij dieren. Daarom is dit verbod noodzakelijk.”