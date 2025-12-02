Burgemeester John Crombez benadrukt het belang van veiligheid: “Ongecontroleerd vuurwerk is gevaarlijk en veroorzaakt overlast. Meld overtredingen aan de politie zodat we gericht kunnen optreden.” Ook korpschef Hannelore Hochepied wijst op de risico’s: “Vuurwerk leidt nog te vaak tot blessures en incidenten. Het is belangrijk dat iedereen het verbod naleeft.”

