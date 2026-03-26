Oostende trekt bestuurderspassen van taxichauffeurs in: “Sommigen spreken nauwelijks Nederlands”
De stad Oostende heeft zeven bestuurderspassen voor taxi's ingetrokken. Nog eens elf van zo'n bestuurderspassen gaat ze onderzoeken. Dat bevestigt schepen Maxim Donck aan onze redactie.
Reden dat Oostende de bestuurderspassen intrekt is omdat de chauffeurs geen of gebrekkig Nederlands spreken. Dat is nochtans verplicht. Zo'n bestuurderspas staat los van een vergunning voor een standplaats, die wordt door de stad uitgereikt. Met zo'n bestuurderspas alleen kan je daar geen klanten oppikken, maar wel elders in de stad en die ook op andere plaatsen afzetten.
Nederlands als tweede taal
Zo'n pas kan eigenlijk iedereen aanvragen, maar dan moet je zeker de basis van het Nederlands kennen, en binnen de twee jaar een NT2-niveau halen, waarbij Nederlands eigenlijk je tweede taal is. Maar op dat laatste zijn er nauwelijks controles. Dat blijkt ook na controle bij chauffeurs met zo'n bestuurderspas.
De stad heeft nu van zeven bestuurders hun pas ingetrokken en wil nog eens elf andere bestuurderspassen van dichterbij bekijken.