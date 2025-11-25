Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Oostende zijn de eindejaarsfeesten gestart. Naast de klassiekers als de Kerstmarkt en de ijspiste op het Wapenplein, kunnen de bezoekers ook genieten van de Lichtgolf. Dat is een nieuwe attractie die het hele stadscentrum op een artistieke manier in de schijnwerpers zet.
Met de Lichtgolf gooit Oostende het deze eindejaarsperiode over een andere boeg. In plaats van alles te concentreren in het Leopoldpark en het winkelcentrum komt de hele stad aan bod tijdens een lichtwandeling.
Niko Geldhof, schepen van toerisme: "Het is een parcours van 3,8 kilometer. We starten bij de dienst toerisme aan het kursaal. We wandelen door het centrum van Oostende en op zeven locaties stoppen we en is er een spektakel te zien."
Ingesproken door bekende stemmen
Lichtgolf trakteert je op spectaculaire lichtinstallaties en een verhaal over het maritieme verleden van de stad. Dat hoor je via een koptelefoon. Maria Dorchain is de rode draad in het verhaal. Opvallend is dat het luisterverhaal wordt ingesproken door bekende stemmen zoals die van acteur Titus De Voogdt.
Toeristische winterbestemming
Voor wie na de wandeling zin heeft in een opwarmertje is er de kerstmarkt met de ijspiste. Het Wapenplein is omgetoverd tot een gezellig Alpendorp. De nieuwe attractie de Lichtgolf moet Oostende tijdens de eindejaarsfeesten opnieuw op de kaart zetten als toeristische winterbestemming.