Met de Lichtgolf gooit Oostende het deze eindejaarsperiode over een andere boeg. In plaats van alles te concentreren in het Leopoldpark en het winkelcentrum komt de hele stad aan bod tijdens een lichtwandeling.



Niko Geldhof, schepen van toerisme: "Het is een parcours van 3,8 kilometer. We starten bij de dienst toerisme aan het kursaal. We wandelen door het centrum van Oostende en op zeven locaties stoppen we en is er een spektakel te zien."