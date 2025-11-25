10°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Oos­ten­de start ein­de­jaars­pe­ri­o­de met nieu­we lichtjeswandeling

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Oostende zijn de eindejaarsfeesten gestart. Naast de klassiekers als de Kerstmarkt en de ijspiste op het Wapenplein, kunnen de bezoekers ook genieten van de Lichtgolf. Dat is een nieuwe attractie die het hele stadscentrum op een artistieke manier in de schijnwerpers zet.

Met de Lichtgolf gooit Oostende het deze eindejaarsperiode over een andere boeg. In plaats van alles te concentreren in het Leopoldpark en het winkelcentrum komt de hele stad aan bod tijdens een lichtwandeling.

Niko Geldhof, schepen van toerisme: "Het is een parcours van 3,8 kilometer. We starten bij de dienst toerisme aan het kursaal. We wandelen door het centrum van Oostende en op zeven locaties stoppen we en is er een spektakel te zien."

Ingesproken door bekende stemmen

Lichtgolf trakteert je op spectaculaire lichtinstallaties en een verhaal over het maritieme verleden van de stad. Dat hoor je via een koptelefoon. Maria Dorchain is de rode draad in het verhaal. Opvallend is dat het luisterverhaal wordt ingesproken door bekende stemmen zoals die van acteur Titus De Voogdt.

Toeristische winterbestemming

Voor wie na de wandeling zin heeft in een opwarmertje is er de kerstmarkt met de ijspiste. Het Wapenplein is omgetoverd tot een gezellig Alpendorp. De nieuwe attractie de Lichtgolf moet Oostende tijdens de eindejaarsfeesten opnieuw op de kaart zetten als toeristische winterbestemming.

Lichtgolf Oostende2
Winter in Oostende
Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
Lichtgolf Oostende

Meest gelezen

Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak
Kettingbotsing E403
Nieuws

Kettingbotsing stuurt drukke ochtendspits helemaal in de war

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Jeline Vandromme

Jeline Vandromme verliest halve finale in Trnava
Matchboxverzamelaars

Guy Swinnen bezoekt topverzamelaars van zeldzame Matchbox autootjes
Cart pass Kortrijk

Nieuwe C'Art pas lokt Noord-Franse en Waalse bezoekers naar onze musea
Enki bilal

Enki Bilal stelt tentoon in Kortrijk
Paveau

Op het ritme van water
Beauty bullshit

Beauty zonder bullshit
Aanmelden