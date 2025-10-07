De belangstelling is enorm: de 7.500 tickets voor het festival in de Wellington Hippodroom waren in een mum van tijd uitverkocht. De geur van versgebakken kroketten lokt dit weekend duizenden bezoekers naar de kuststad. “Ik denk dat het nu nummer negen of tien is", lacht bezoeker Matisse Monteyne. “We waren hier al om 11 uur om er meteen in te vliegen. We hebben al wat lekkers geproefd, maar misschien moeten we voor de zekerheid nog een tweede keer proeven.”

Ook Piet Heugebaert is op zoek naar de perfecte garnaalkroket: “Ik let vooral op de echte smaak van de garnalen. Niet te veel smeuïge room, de garnalen moeten de hoofdrol spelen”



De deelnemende chefs werken elk met hun eigen geheime recept. Toch gelden er enkele regels: elke kroket moet 40 gram wegen en minstens 30 procent garnalen bevatten. “De garnalen zijn wat in prijs gezakt, want een tijdje waren ze echt duur, het blijft de kaviaar van de zee", vertelt chef Peter Roose van restaurant ’t Zeezotje. “Timing is belangrijk, want je wil niet dat ze aanbranden. En wat het geheim is? Dat blijft topsecret.”



Het festival loopt nog tot maandag, waarna de winnaars van zowel de publieksprijs als de juryprijs bekendgemaakt worden.