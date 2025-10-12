Vanaf de middag kon iedereen in Oostende soep komen proeven op de site van het oude zwembad. De jaarlijkse soepbedeling is al tientallen jaren een traditie, maar sociale werkers benadrukken dat het nu meer dan ooit nodig is.

“Wij als sociale sector vinden dit heel belangrijk, vooral voor de mensen in armoede. Eén dag op een jaar is veel te weinig. Het is het hele jaar door nodig, zeker nu met de besparingen die door de regeringen worden doorgevoerd”, zegt Gudrun Rosseel van de Vereniging van Verzet tegen Armoede in Oostende. “Eigenlijk stevenen we af op een bloedbad. Wij maken ons echt veel zorgen over de toekomst en de volgende generaties.”