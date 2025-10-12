15°C
Oos­ten­de ser­veert gra­tis soep op Wereld­dag van Ver­zet tegen Armoede

In Oostende kregen mensen in kwetsbare financiële situaties vandaag gratis soep. De actie vindt plaats op de Werelddag van Verzet tegen Armoede, een dag die aandacht vraagt voor de groeiende armoede in Vlaanderen. Sociale werkers waarschuwen dat de nood het hele jaar door hoog blijft.

Vanaf de middag kon iedereen in Oostende soep komen proeven op de site van het oude zwembad. De jaarlijkse soepbedeling is al tientallen jaren een traditie, maar sociale werkers benadrukken dat het nu meer dan ooit nodig is.

“Wij als sociale sector vinden dit heel belangrijk, vooral voor de mensen in armoede. Eén dag op een jaar is veel te weinig. Het is het hele jaar door nodig, zeker nu met de besparingen die door de regeringen worden doorgevoerd”, zegt Gudrun Rosseel van de Vereniging van Verzet tegen Armoede in Oostende. “Eigenlijk stevenen we af op een bloedbad. Wij maken ons echt veel zorgen over de toekomst en de volgende generaties.”

“Eigenlijk stevenen we af op een bloedbad. Wij maken ons echt veel zorgen over de toekomst en de volgende generaties.”

Gudrun Rosseel, Vereniging van Verzet tegen Armoede Oostende

Niet alleen in Oostende, maar in heel Vlaanderen worden vandaag acties georganiseerd om aandacht te vragen voor armoede en uitsluiting. De Werelddag van Verzet tegen Armoede wil zo het gesprek op gang brengen en solidariteit tonen met mensen in moeilijke financiële situaties.

