Wie een verblijf occasioneel verhuurt, maximaal 120 dagen per jaar, betaalt voortaan 275 euro belasting per jaar. Voor andere logies is dat 825 euro. De nieuwe regeling geldt tot 2031.

Volgens de stad zorgt vakantieverhuur voor extra kosten rond veiligheid, afvalbeheer en onderhoud van het openbaar domein. “Kustgemeenten hebben een heel eigen karakter en werking”, zegt schepen van Begroting Maxim Donck.

Oostende zet daarnaast verder in op digitalisering. Intussen hebben al 236 aanbieders zich spontaan geregistreerd bij de stad.