De focus in dit mobiliteitsplan ligt in eerste instantie op het voorkomen van het afsluiten van het centrum door bezoekers vooraf te informeren en slim de weg te wijzen richting de randparkings.

John Crombez, burgemeester: "We kunnen ondertussen wel goed voorspellen wanneer een zomerdag ook echt druk zou kunnen worden. Daarop moeten we vertrouwen. De kans bestaat nog dat we op het moment zelf zullen moeten ingrijpen door het Centrum tijdelijk af te sluiten voor verkeer. Als dit gebeurt dan is dit gericht op het zo snel als mogelijk terug vlot trekken van het verkeer, zodat iedereen op de meest comfortabele manier op zijn bestemming raakt."

Het zomerplan wordt geactiveerd op basis van duidelijke indicatoren: de weersvoorspellingen aan de kust én in het binnenland, verwachte bezoekersaantallen (bv. via mastgegevens en hotelbezetting), kalenderfactoren (feestdagen, bouwverlof, vakantieperiodes in buurlanden), en evenementen.