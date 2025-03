50+, Oostendenaar en single? Dan was OC 't Viooltje the place to be vrijdagavond. In een sneltempo konden de deelnemers elkaar leren kennen. In totaal had iedereen zes dates van zes minuten en dat was voor sommigen al genoeg om met iemand te matchen. De eerste editie zorgde immers al voor tien matches. Zij kunnen nu nog eens daten, wellicht iets langer dan zes minuten.

Schepen voor Buurten en Wijken in Oostende Fabrice Goffin was opgetogen: "Oostende is een warme stad waar alle inwoners deel van uitmaken, daarin hebben ook onze ontmoetingscentra een belangrijke rol. De speeddate voor 50-plussers is een bijzonder mooi idee om mensen met elkaar in contact te brengen. Een fijn initiatief dat nog meer ontmoeting stimuleert en nieuwe connecties mogelijk maakt".

De stad onderzoekt nu al of een volgende editie mogelijk is.