Jonge bomen hebben het vaak moeilijk in hun eerste jaren. Onvoldoende of overmatige bewatering, bemaling op bouwwerven en wisselende weersomstandigheden maken het voor bomen lastig om te overleven. “Veel bomen sterven na vijf à zes jaar en dat is jammer, want het beheer van groen in de stad is een grote investering”, zegt Noah Debaere van de afdeling Mechatronica van VIVES.