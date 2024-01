De permanent aanwezige politieploegen op het terrein speelden kort op de bal, waardoor de nacht uiteindelijk zeer beheersbaar verliep. Er werden wel zeven personen bestuurlijk opgesloten voor het verstoren van de openbare orde. Net als in andere (groot)steden waren er ook meldingen over het afsteken van vuurwerk of het gooien van bommetjes. Er volgden twee inbeslagnames.

Rond 4.30 uur deed zich een verkeersongeval voor op het Leopold I-plein. De bestuurder (25) verloor de controle over het stuur en reed tussen een verkeerspaal en een boom. De auto kwam tot stilstand tegen een elektriciteitskast. Het voertuig liep schade op en de chauffeur legde een negatieve ademtest af. Niemand raakte gewond.

Ook in Brugge verliep de overgang van oud naar nieuw zonder noemenswaardige incidenten.