De hele dag hing er nog rook in de buurt en bleef de brandweer bluswater aanvoeren. Enkele gebouwen zijn zwaar beschadigd, maar wat de brand veroorzaakt heeft is nog niet duidelijk. Het is ook nog wachten op de resultaten van het onderzoek van het water in de Mandel. Veel bluswater is in die rivier gestroomd. Daarom zijn sinds gisteren alle watergebonden activiteiten op de Mandel én het kanaal Roeselare-Leie verboden.