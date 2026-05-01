Oorlogswonde als scharniermoment: nieuwe expo belicht de Engelse jaren van Constant Permeke
De nieuwe expo in het Permekemuseum in Jabbeke belicht een stukje uit het leven en werk van Permeke dat vaak vergeten wordt: : de jaren dat hij in Engeland verbleef. Het waren nochtans cruciale jaren voor de carrière van de Permeke.
Als de oorlog uitbreekt, raakt Constant Permeke gewond en wordt hij samen met andere gewonde soldaten naar Engeland gebracht. Zijn hoogzwangere vrouw en moeder reizen hem achterna. Permeke is dan 28. Hij blijft uiteindelijk vijf jaar in Engeland.
“Een Engelse journalist omschreef zijn werk als 'strong and undeluted'. Sterk en puur, zoals een zoals een whisky.”
Tussen oktober 1914 en april 1919 leeft hij in afgelegen dorpjes, ver van het artistieke Londen. Hij experimenteert, zoekt en verlegt grenzen. Zijn werk uit die jaren is intens met krachtige kleuren en een ruwe toets. Hij stel ook tentoon in Engeland. De kritieken zijn lovend. Inne Gheeraert, curator-conservator van het Permekemuseum: “Een Engelse journalist omschreef zijn werk als 'strong and undeluted'. Sterk en puur, zoals een zoals een whisky.”
Private collecties
In de jaren van isolement worden de kiemen gelegd voor een bijzonder persoonlijk artistiek traject, geïnspireerd door zowel modernisme als humanisme. De tentoonstelling brengt dat minder gekende, diepmenselijke verhaal tot leven. De helft van de tentoongestelde werken komt uit private collecties.
“Ik vind het ongelooflijk tof hoe ze erin slagen om zoveel nieuwe werken en bruiklenen bij elke nieuwe tentoonstelling te verzamelen. Het is fantastisch” zegt Elke Dewulf die gids is in het Permekemuseum.
“Veel mensen kennen Permeke als een schilder van donkere, grauwe en robuuste werken. Hier zie je wat hij nog allemaal in zich had. Permeke is ook een kunstenaar die jong en oud aanspreekt. Jongeren voelen zich aangesproken omdat je vaak zijn gezin en kinderen in beeld ziet. In het museum komt ook het verhaal van vreugde en verdriet aan bod. Dat zie je ook in zijn werken en dat spreekt dan weer ouderen aan”.
Nieuw boek
Bij de tentoonstelling hoort ook een catalogus en er is nog een nieuw boek uit: “Constant Permeke, kunstenaar en schrander zakenman”.
De expo Constant Permeke. De Engelse jaren (1914-1919) loopt van 9 mei tot en met 15 november 2026 in het Permekemuseum in Jabbeke.