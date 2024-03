Het is voor Bruggelingen in de binnenstad niet evident om zonnepanelen te leggen: dat is vanwege de erkenning van UNESCO gebonden aan heel strenge regels, en de zonnepanelen mogen ook niet zichtbaar zijn vanop straat. Wie toch wil investeren in zonne-energie kan daarom nu intekenen op de zonnetuin, tot zestien panelen kopen. Al zullen die dus wel op een ander dak liggen. In dit geval komen ze op het bedrijf Tyles, op enkele kilometer van het centrum.

"De zonnetuin wordt volledig beheerd door Bolt," zegt Pieterjan Verhaeghen. "Dat wil zeggen dat het energieplatform instaat voor zowel de installatie als het onderhoud, de reparatie en verzekering van de zonnepanelen." De stad Brugge ondersteunt het project, want het draagt mee bij tot de doelstellingen in haar klimaatplan.