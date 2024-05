Woensdag voerde een delegatie cipiers actie aan het Hasseltse gerechtshof tegen de overbevolking in de gevangenissen. "We hopen dat de regering in lopende zaken toch nog zou reageren op dit probleem. We zitten in totaal met 12.000 gedetineerden, terwijl er plaats is voor 10.000", zegt Kristof Muyters. Volgens de ACOD-vakbondsman is dit zowel voor het personeel als voor de gevangenen niet meer werkbaar.