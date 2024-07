Ook in Cyprus werd de vlucht geschrapt. Dennis Peere uit Zwevezele moest normaal gezien op vrijdag terugvliegen van Paphos, Cyprus naar Amsterdam met Tui Nederland. "De vlucht was normaal om 21u30, maar toen we bij de check-in op de luchthaven aankwamen bleek dat de vlucht geannuleerd was. We werden met bussen naar een hotel gebracht waar we die nacht verbleven. Om 10u00 's morgens kwam iemand van TUI ons informeren dat we zouden vertrekken om 3u20 zondagmorgen. Gisterenavond rond 20u00 kregen we dan te horen dat onze vlucht opnieuw geannuleerd was en dat we pas vandaag zouden vertrekken." Normaal gezien zal Dennis met zijn gezin vanmiddag om 17u00 richting Amsterdam vertrekken. Dennis had tickets voor festival Tomorrowland vandaag, maar daar zal hij dus niet bij kunnen zijn.