De gemeente moet een deel van het gebouw huren en de automaat bekostigen, goed voor zo'n 13.000 euro per jaar. "We hopen dat het positief onthaald zal worden en dat we die overeenkomst kunnen verlengen in de toekomst." Inwoners kunnen in een gebouw op de Passendaleplaats zeven op zeven geld afhalen. De timing komt ook als geroepen, want dit weekend is er kermis in Passendale.

Blijft dan nog over: Zandvoorde en Geluveld. "Dat klopt, daar zijn de laatste automaten weggenomen. Er is een automaat op minder dan 3 km in Beselare ter beschikking van Batopin. Wij gaan verder dit project evalueren en wie weet zijn er ook mogelijkheden voor een iets kleinere kern als Geluveld om iets in de toekomst te voorzien."