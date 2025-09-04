19°C
Ardooie

Dit is echt onaan­vaard­baar”: weer dagen bus­sen van De Lijn niet op, of komen te laat

Ardooie bussen 01

Het nieuwe schooljaar is pas twee weken ver en daar zijn de eerste meldingen al van lijnbussen die niet of te laat opdagen om jongeren naar school te brengen. Dat is onder meer zo in Ardooie,waar jongeren moeilijk op school in Tielt geraakten.

Aan halte De Tassche in Ardooie stonden scholieren al drie keer in de kou sinds 1 september. Twee keer daagde de bus niet op; één keer was hij te laat. Onverantwoord, vindt burgemeester Veronique Buyck, zeker omdat er ook vorig schooljaar heel wat meldingen waren: "Dat zorgt voor heel wat problemen voor die scholieren en hun gezinnen," zegt ze. 

"Als je weet dat de bus voor heel wat gezinnen de enige manier is om veilig en op tijd op school te geraken, dan is dat echt onaanvaardbaar."

Veronique Buyck, burgemeester van Ardooie

"Ik hoor dat mensen dan grootouders moeten contacteren, hun werkschema's moeten omgooien. Of soms geraken de kinderen zelfs niet op school. Voor mij is dat onaanvaardbaar."

De burgemeester stuurt een brief naar de De Lijn en de bevoegde minister om het probleem aan te kaarten.

