De partij STERK won de verkiezingen met een absolute meerderheid van 11 op 21 zetels, maar vormt toch een coalitie met de partij VISIE van Nessim Ben Driss. Hij was even burgemeester toen Ward Vergote geschorst was en is nu schepen. Belangrijk dossier is de bouw van een nieuw administratief centrum in Moorslede, naast het gemeentehuis.