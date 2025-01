Alleen wie tussen de 28 en 65 jaar is, krijgt een brief. Wie ouder of jonger is, mag niet zetelen. Bij de vorige loting 4 jaar geleden verzond de stad zo'n 350 brieven. Daarin staan ook nog vragen die de uitgelote personen moeten beantwoorden. Greet Catelin, medewerkster Team Burgerzaken: “De mensen krijgen een kaart in de bus. Die moeten ze invullen en ondertekenen. En op de achterkant moeten ze ook een aantal vragen invullen. Bijvoorbeeld: ben je militair in actieve dienst? Dan word je al geschrapt.”

Ook volgende categorieën gaan er nog uit: wie niet kan lezen of schrijven, wie een gevuld strafblad heeft, hoge ambtenaren, magistraten en ook politieke mandatarissen.