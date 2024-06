"Een sterrenregister is het minste wat de stad daarbij kan doen om te helpen," klinkt het bij de stad Waregem. "Het Waregemse sterrenregister is er voor sterrenkindjes ongeacht de duur van de zwangerschap. Na de registratie krijgen de ouders ook een afgedrukt certificaat voor hun zoon of dochter, en een groeikaartje met bloemzaadjes."