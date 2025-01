De grootste oppositiepartij CD&V van oud-burgemeester Peter Velle ziet het met lede ogen aan. Want na het onderzoek door Audit Vlaanderen loopt het gerechtelijk onderzoek naar het verleden nog. Daar kan Vlaams

minister van Binnenlands bestuur Hilde Crevits rekening mee houden. Zij moet Dumarey effectief benoemen. "Je kan er natuurlijk niet naast kijken dat dit verhaal voor Oudenburg nog niet ten einde is. Dat die benoemingsprocedure voor de burgemeester allesbehalve evident is. We kregen vandaag als raadsleden allemaal een nieuwe brochure van de VVSG met een interview met minister Crevits waarin zij zegt dat integriteit het allerhoogste goed is voor een politicus. We zijn allemaal heel erg benieuwd hoe dat in de praktijk zal toegepast worden bij de benoemingsprocedure van de burgemeester die vandaag als aangewezen burgemeester is vastgesteld."

Toch maar nog even in de gaten houden daar in Oudenburg.