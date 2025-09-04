Er is de voorbije maanden meer dan een miljoen euro geïnvesteerd. Zo is een betonnen tussenruimte tussen de basisschool en het atheneum weggenomen. In de plaats ligt daar nu een groenzone. Daar zal ook buitenles mogelijk zijn, er is gezorgd voor schaduwrijke plekken.

De groenzone doet ook dienst als verkeersveilige wandel- en fietszone, die ook na de schooluren vrij toegankelijk is.

Er is ook gezorgd voor een nieuwe fietsenstalling.