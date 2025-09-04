“Ook Avelgemnaren welkom op nieuwe groenzone”: GO! Avelgem en gemeente openen vernieuwde scholensite
Campus GO! Avelgem opent vandaag de vernieuwde site. Die onderging de voorbije acht maanden een ware metamorfose. Het resultaat is meer groen, veiliger verkeer en meer ruimte om buiten lessen of activiteiten te organiseren.
Er is de voorbije maanden meer dan een miljoen euro geïnvesteerd. Zo is een betonnen tussenruimte tussen de basisschool en het atheneum weggenomen. In de plaats ligt daar nu een groenzone. Daar zal ook buitenles mogelijk zijn, er is gezorgd voor schaduwrijke plekken.
De groenzone doet ook dienst als verkeersveilige wandel- en fietszone, die ook na de schooluren vrij toegankelijk is.
Er is ook gezorgd voor een nieuwe fietsenstalling.
Nauwe samenwerking
"Het masterplan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het GO! Avelgem en de gemeente Avelgem," zegt directeur Steven Verplancke.
"We hebben ons samen ingezet voor een duurzame en veilige toekomst voor onze leerlingen, de school en de lokale gemeenschap. De gemeente en GO! Avelgem vonden elkaar omwille van dezelfde doelen: meer groen, veilige fietsverbindingen en een verkeersveilige schoolomgeving."
De gemeente en het GO! openen de site vanavond.