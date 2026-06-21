Het contrast met vrijdag was groot. Toen lag het strand nog vol, maar zaterdagochtend bleef het in Oostende opvallend rustig. Toch lieten sommige bezoekers zich niet afschrikken door de regen.

“Ik kom eigenlijk een beetje verfrissing zoeken, zeker na zo’n warme en lange week”, zegt Thiago De Veirman uit Merelbeke. “Het regent, maar het is wel gewoon top.”