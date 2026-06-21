Onweer jaagt toeristen uit zee in Oostende: “Voor de veiligheid halen we iedereen meteen uit het water”
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Na de tropische hitte van de voorbije dagen verliep een dagje kust voor veel toeristen helemaal anders dan verwacht. In Oostende zorgden regen- en onweersbuien zaterdagochtend voor een opvallend leeg strand. Toen er bliksem opdook, haalden de redders iedereen uit het water en ging de rode vlag omhoog.
Wie zaterdagochtend in Oostende aankwam, kreeg niet de zomerse taferelen van de voorbije dagen te zien. Donkere wolken, regenbuien en een stevige afkoeling bepaalden het beeld.
“Het is een serieuze afkoeling. Wij zijn deze ochtend vertrokken met 27 graden en komen hier aan met regen. Een groot verschil.”
Ook een groep scouts uit Evergem moest de plannen wat bijstellen. “In de hoop op mooi weer wilden we komen zwemmen”, zegt Alex Traen. “Maar met het warme weer van de voorbije weken is het wel aangenaam dat het hier een pak frisser is.”
Opvallend leeg strand
Het contrast met vrijdag was groot. Toen lag het strand nog vol, maar zaterdagochtend bleef het in Oostende opvallend rustig. Toch lieten sommige bezoekers zich niet afschrikken door de regen.
“Ik kom eigenlijk een beetje verfrissing zoeken, zeker na zo’n warme en lange week”, zegt Thiago De Veirman uit Merelbeke. “Het regent, maar het is wel gewoon top.”
Rode vlag
Toen ook de bliksem opdook, grepen de redders meteen in. Iedereen moest uit het water en de rode vlag werd gehesen.
“Wij zagen op de radarbeelden nakend onweer”, zegt hoofdredder Jonathan Devos. “We hoorden het ook op de achtergrond en zagen al wat blikseminslagen. Voor de veiligheid halen we op dat moment de zee onmiddellijk leeg.”
Zodra het onweer voorbij was, konden mensen opnieuw het water in. “Het is gewoon even een warmteonweer dat de kust passeert. Even rode vlag en daarna opnieuw in het water”, aldus Devos.
Zeedijk rustiger
Niet alleen op het strand, maar ook op de zeedijk was het zaterdagochtend een pak rustiger dan de dag ervoor. Bij de horecazaken was het verschil duidelijk merkbaar.
“Gisteren zaten vanaf elf uur alle terrasjes al volledig vol”, zegt Leo Deklerck van restaurant Ocean. “Vandaag zie je dat mensen wat schuilen voor de regen. Maar ik denk dat het deze namiddag zal opklaren en het volk zal terugkomen.”