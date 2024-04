Marc Doutreluingne, burgemeester Zwevegem: “Eind mei zal Vlaanderen communiceren over het definitief weerhouden tracé. Dan kan het RUP voltooid worden. We hebben nu reeds met AWV afspraken gemaakt over de uitvoering, onder voorbehoud van het GRUP. Het is belangrijk dat de centen gereserveerd worden om onmiddellijk na die goedkeuring te kunnen starten met de uitvoering.”

De bestaande weg langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, tussen Bossuit en Moen krijgt een opwaardering. Voor de aftakking op de N8 lagen twee scenario’s op tafel, Vlaanderen werkt nu één daarvan uit. Zwevegem vraagt ook al twee jaar een oplossing om de aansluiting van de Kanaalweg naar de Kappaertwijk en de Otegemstraat veiliger te maken, liefst met een rotonde.