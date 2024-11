Op 23 oktober werd een kind van bij de onthaalmoeder naar het ziekenhuis gebracht voor medische verzorging. De schorsing door het Agentschap Opgroeien ging vorige week in nadat de koepelorganisatie waarbij de onthaalmoeder zit, melding maakte van het incident.

De schorsing is preventief tot er meer duidelijkheid is over de omstandigheden. Het kind heeft intussen het ziekenhuis verlaten.