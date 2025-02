Brouwerij Rodenbach in Roeselare is onherkenbaar omgevormd tot een beeldspektakel. Van de grond tot de top van de toren, op alle muren en in gangen vertellen adembenemende gevelprojecties de geschiedenis van de familie, het bier, de brouwerij en het volksvermaak.

"We zoomen in op de wist-je-datjes, de curiositeiten, de marketing. We zoeken daarbij naar de bijzonderheden van Rodenbach", zegt Alexander Stragier van Urban Mapping, het bedrijf dat instaat voor de gevelprojecties.