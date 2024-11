Strikt genomen is het een project van de kerkfabriek en de projectontwikkelaar die de kerk koopt. Maar burgemeester Jos Sypré toont begrip. "Ik begrijp ook wel de bezorgdheden van de buurt. Naar bouwhoogte, naar inkijk, naar mobiliteit. We hebben hier een school en dit is een wijkomgeving."



Het bouwdossier is ook niet rond. Er is zelfs nog geen bouwaanvraag en ook de kerk is nog niet ontwijd. De gemeente wil alvast overleg organiseren. Maar de buurt wil sowieso geen tien appartementen die zomaar uitkijken in en op alle tuinen.