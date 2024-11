In Kortrijk stuurt Anaïs de vrijwilligerswerking aan bij de Oxfam Wereldwinkels. De overheid betaalt bijna haar hele loon via het statuut Derde Arbeidscircuit (DAC). Vanaf 1 januari is dat nog slechts de helft en het jaar daarop valt het statuut helemaal weg. Haar job is dus onzeker.

Oxfam staat voor eerlijke handel met het zuiden. De betaalde krachten ondersteunen ook de meer dan 50 vrijwilligers en de werking in de deelfilialen in Anzegem, Avelgem, Desselgem, Wervik en Zwevegem. Het is niet ondenkbaar dat één van de werkingen daar afbouwt of zelfs stopt.