In juni 1996 gaat de 16-jarige Carola Titze op vakantie in De Haan. Plots is ze spoorloos en zes dagen na haar verdwijning wordt haar lichaam teruggevonden in de Duinenbossen. Op de plaats van de moord kunnen speurders zakdoekjes en nagelvuil verzamelen, welicht met DNA van de vermoedelijke dader. Maar 30 jaar geleden stond DNA-onderzoek nog in de kinderschoenen.

“Dat DNA-materiaal wordt nu gestuurd naar een gespecialiseerd lab van de FBI in Quantico, omdat ze over de technieken beschikken om daar een DNA-profiel uit te halen. Als je dat hebt, zijn er veel mogelijkheden. Je kan dat profiel vergelijken met andere profielen in de databanken”, duidt Özgünes.