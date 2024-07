Het ongeval gebeurde enkele kilometer over de afrit Lichtervelde. Een wagen raakte om een nog onbekende oorzaak van de weg af en belandde in de berm. De chauffeur kon het voertuig verlaten en raakte niet gewond. Even werd gedacht dat het voertuig vuur had gevat, waardoor ook de brandweer werd opgeroepen. Kort na het ongeval stond er een file van enkele kilometer.