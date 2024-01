Het ongeval gebeurde vanmorgen om 8.15 uur in de Roterijstraat. De 18-jarige fietser reed op het fietspad richting het centrum van Waregem toen hij door een vrachtwagen werd gegrepen die rechts afsloeg. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het AZ Groeninge in Kortrijk gebracht. De vrachtwagenchauffeur is in shock.

Het parket stelt een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.