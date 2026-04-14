Onge­val op E403: vijf inzit­ten­den gewond, snel­weg drie kwar­tier afgesloten

De snelweg E403 is vanmiddag bijna drie kwartier afgesloten geweest in de richting van Brugge ter hoogte van Kachtem, bij Izegem. Vijf mensen raakten gewond, maar niemand is er heel erg aan toe.

Het ongeval gebeurde rond drie uur vanmiddag, op de E403 in de richting van Brugge. Een auto uit de andere rijrichting ging er om nog onduidelijke reden door de middenberm. Dat is opvallend, want die aarden middenberm is net aangelegd om dat te voorkomen.

In de auto zaten vijf mensen. Toen de hulpdiensten aankwamen waren ze al uit de auto, maar ze zijn wel alle vijf gewond. Er kwamen een vijftal ambulances en een MUG-team ter plaatse.

De hulpdiensten sloten de snelweg af in de richting van Brugge, pas na een kleine drie kwartier – als ook het laatste slachtoffer was weggebracht, ging de pechstrook weer open.

Het ongeval veroorzaakte een lange file richting Brugge.

