Het ongeval gebeurde richting Kortrijk. De bestuurster van een wagen werd onwel en is achteraan ingereden op een tankwagen. Die kwam iets verder tot stilstand.

De vrouw zat gekneld in de auto en moest worden bevrijd door de brandweer. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht maar is niet in levensgevaar.

De midden- en rechterrijstrook waren versperd. Er stond een lange file.