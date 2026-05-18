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Wevelgem

Onge­val E403 Moor­se­le: auto­be­stuur­ster gewond naar ziekenhuis

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Op de E403 in Moorsele is iets over 14u een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto is achteraan op een tankwagen gebotst. De bestuurster van de auto moest worden bevrijd door de brandweer. Twee rijstroken zijn versperd.

Ongeval Moorsele1

Het ongeval gebeurde richting Kortrijk. De bestuurster van een wagen werd onwel en is achteraan ingereden op een tankwagen. Die kwam iets verder tot stilstand.

De vrouw zat gekneld in de auto en moest worden bevrijd door de brandweer. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht maar is niet in levensgevaar.

De midden- en rechterrijstrook waren versperd. Er stond een lange file.

Ongeval Moorsele3
De redactie
Ongeval

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