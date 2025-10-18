Op de E40 tussen Loppem en Oostkamp zorgt een ongeval met meerdere voertuigen voor moeilijke doorgang in de richting van Gent. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.
Wie momenteel via E40 richting Gent ter hoogte van Oostkamp rijdt, verliest ongeveer 20 minuten.
Het Vlaams Verkeerscentrum geeft volgend advies voor verkeer op lange afstand:
-
Brugge → Gent: via A11/E34 + R4 omrijden
-
Brugge → Antwerpen: via A11/E34
Automobilisten wordt aangeraden rekening te houden met extra reistijd.
#E40 richting Gent een ongeval in Brugge. Moeilijke doorgang. Volg de omleidingen: https://t.co/sVxsz48IWf— Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) October 25, 2025
De redactie