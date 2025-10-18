12°C
Oostkamp

Onge­val op E40 bij Brug­ge: ver­keer rich­ting Gent vertraagd

Op de E40 tussen Loppem en Oostkamp zorgt een ongeval met meerdere voertuigen voor moeilijke doorgang in de richting van Gent. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Wie momenteel via E40 richting Gent ter hoogte van Oostkamp rijdt, verliest ongeveer 20 minuten.

Het Vlaams Verkeerscentrum geeft volgend advies voor verkeer op lange afstand:

  • Brugge → Gent: via A11/E34 + R4 omrijden

  • Brugge → Antwerpen: via A11/E34

Automobilisten wordt aangeraden rekening te houden met extra reistijd.

