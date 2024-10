Enkele minuten voor 10 reed een vrachtwagen amper enkele kilometers verder in een berm, ter hoogte van de werf voor een nieuw bedrijvencomplex in Deerlijk. De bestuurder van de vrachtwagen zou gekneld zitten en een hoofdwonde hebben. De oplegger zelf zou omgekeerd liggen, maar wel helemaal van de weg. Enkel de rechterrijstrook is er versperd. Het verkeer moet zo'n 10 minuten extra rekenen.