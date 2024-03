Een verkeersdeskundige van het parket komt ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen. Feit is dat het ongeval gebeurde rond half vijf op de Kanaalweg, oner de brug van de Otegemstraat in Zwevegem. Een vrachtwagen en twee auto's raakten erbij betrokken.

De brandweer van de zone Fluvia kwam ter plaatse en moest één bestuurder, een oudere man, bevrijden uit zijn auto, een Opel Corsa. Het slachtoffer bleef al die tijd bij bewustzijn, de aard van zijn verwondingen is niet duidelijk. De andere bestuurder en de vrachtwagenbestuurder bleven ongedeerd.

Door het ongeval was de Kanaalweg afgesloten tussen de Deerlijkstraat en de brug van Zwevegem-Knokke, wat zorgde voor grote verkeershinder in de avondspits. Om 17.40 uur was er opnieuw verkeer mogelijk vanuit Zwevegem-Knokke, maar dan moesten de auto's wel omrijden via het centrum van Zwevegem.