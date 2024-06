De brandweermannen van Gistel waren op weg om een brand in Oudenburg te blussen. Op het kruispunt in de Vaartstraat ter hoogte van de Gistelbrug kwam het tot een botsing met een personenwagen die uit de andere richting kwam. De bestuurder van de brandweerwagen probeerde het voertuig nog te ontwijken, wat niet lukte.

De personenwagen had groen licht bij het kruispunt. De brandweerwagen reed prioritair met sirenes en zwaailichten, maar toch kon de botsing niet ontweken worden. De brandweerwagen week nog uit en kwam tot stilstand tegen de vangrails van de brug nadat het botste tegen een steunpilaar. De personenwagen is licht geraakt, de brandweerwagen is zwaar beschadigd. Gelukkig belandde de pompwagen niet in het water.

Bij het ongeval raakten de zes inzittenden van de brandweerwagen lichtgewond, net als de twee inzittenden van de personenwagen. Verschillende ambulances kwamen ter plaatste en uiteindelijk werden de acht betrokkenen afgevoerd naar het ziekenhuis. Ondertussen zijn al vijf van de zes brandweerleden ontslagen uit het ziekenhuis. Een persoon moet in het ziekenhuis blijven voor bijkomend onderzoek.

"De emotionele impact is groot", zegt majoor Marc De Langhe. "Onze mensen worden opgevangen, want voor hen is het vooral mentaal zeer lastig."