In Kortrijk is er woensdagavond iets voor 18 uur op de E17 ter hoogte van Kortrijk-Oost, in de rijrichting van Gent, een kettingbotsing gebeurd. Daarbij waren zes voertuigen betrokken. Daarbij raakte de linkerrijstrook versperd. Het ongeval kon al bij al vlot worden afgehandeld maar nauwelijks enkele minuten later kwam het in de staart van de ontstane file tot een tweede ongeval, met twee wagens. Daar met twee versperde rijstroken. Zo vormt er zich ook daar opnieuw een file, vanaf het tankstation in Marke. Een persoon raakte lichtgewond.