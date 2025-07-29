24°C
Aanmelden
Nieuws
Oostkamp

Onge­val E403 Rud­der­voor­de: wagen ver­spert snel­weg rich­ting Brugge

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Op de E403 in Ruddervoorde is donderdagmiddag iets over 12 uur een ongeval gebeurd. Een wagen is er over de kop gegaan en ligt er op z'n dak. Hij verspert zo de volledige snelweg in de richting van Brugge. Volgens onze informatie zijn er geen gewonden gevallen. Er is ook geen ander voertuig bij betrokken. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt automobilisten aan om een omleiding te volgen.

Wie in de richting van Brugge rijdt moet de snelweg verlaten bij de afrit Ruddervoorde en de omleiding volgen tot in Loppem, waar je de E40 op kan.

Intussen is de rechterrijstrook weer vrijgemaakt.

Ongeval1
Ongeval2
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Ongeval

Meest gelezen

Blueislands
Nieuws

Nieuwe luchtvaartmaatschappij vliegt op Oostende tijdens kerstperiode
Aanhangwagen met graafmachine komt los Anzegem
Nieuws

Aanhangwagen met graafmachine komt los in Anzegem, Vichtsesteenweg afgesloten
Ongeval
Nieuws

Man overleden bij ongeval op E403 in Koolskamp

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

20250630 Veerdienst Stalhille

Vervangende veerdienst Stalhillebrug blijkt schot in de roos
Ongeval

Man overleden bij ongeval op E403 in Koolskamp
Ongeval Ieper 3

Drie gewonden nadat bestuurder (79) vanop pechstrook Noorderring in Ieper wil oprijden
Dashcambeeld

Dat was nipt! Bestuurder kan maar net remmen voor andere wagen die door rood licht rijdt
Ongeval Ledegem

Jongeman (19) onder invloed ramt elektriciteitspaal: voorlopig rijbewijs ingetrokken
Rijksweg Izegem

Werken Rijksweg Izegem gaan laatste fase in: "eind dit jaar is hinder voorbij"
Aanmelden