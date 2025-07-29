Op de E403 in Ruddervoorde is donderdagmiddag iets over 12 uur een ongeval gebeurd. Een wagen is er over de kop gegaan en ligt er op z'n dak. Hij verspert zo de volledige snelweg in de richting van Brugge. Volgens onze informatie zijn er geen gewonden gevallen. Er is ook geen ander voertuig bij betrokken. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt automobilisten aan om een omleiding te volgen.